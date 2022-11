Brandstichting - Berndijksestraat - Kaatsheuvel

Laatste update: 21-11-2022 | 10:43 Zaaknummer: 2022255752 Datum delict: 26-09-2022 Plaats delict: Kaatsheuvel

In de Berndijksestraat in Kaatsheuvel stond eind september een auto in lichterlaaie. Dicht bij de huizen, levensgevaarlijk dus. Maar daar had de brandstichter kennelijk geen oog voor. Waar hij waarschijnlijk ook geen rekening mee hield, was dat hij gefilmd is.