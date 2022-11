Mishandeling - Nieuwstraat - Terneuzen

Laatste update: 29-11-2022 | 12:20 Zaaknummer: 2022122489 Datum delict: 14-05-2022 Plaats delict: Terneuzen

Op zaterdag 14 mei 2022, om 04.17 uur, komt er bij de meldkamer de melding binnen van een vechtpartij tussen meerdere personen op de Nieuwstraat in Terneuzen. De politie trof aldaar twee personen aan die gewond waren. De slachtoffers verklaarden niet te weten wat er was gebeurd en hadden zichtbaar veel pijn. Eén van de twee slachtoffers is hierop per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Ook het tweede slachtoffer is later met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.