Diefstal elektrische fiets - Hoofdstraat - Best

Op 1 september 2023 rond 14.45 uur wordt in Best een elektrische fiets gestolen. We zoeken deze fietsendief.

Omschrijving

Op beelden zien we het gebeuren. De verdachte komt aan op een witte fiets, zet ‘m weg en loopt door naar een kostbare donkere elektrische fiets. Hij rommelt wat aan het slot en binnen een paar seconden heeft hij het slot open. Zo snel kan het gaan. Hij fietst weg via de Hoofdstraat in Best. Gewilde fietsen zijn het, deze elektrische varianten. Vaak meer dan duizend euro waard. Dit was een grijze Granville Trafic, met twee fietstassen. De vraag is natuurlijk: wie is deze fietsendief in het blauwe shirt? Weet u waar de politie hem kan vinden? Geef het door!