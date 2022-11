Kunstroof - Heuvel Galerie - Eindhoven

Op dinsdagavond 22 maart wordt een kunstroof gepleegd in de Heuvel Galerie in Eindhoven. Volgens de bewakingsbeelden was dat rond half negen ’s avonds.

Omschrijving

De daders komen die avond in een Mercedes bestelbus aanrijden in het Genderstraatje, aan de achterkant van de Heuvel Galerie. Alleen de bijrijder komt in beeld, de bestuurder blijft in de auto zitten. De bijrijder weet binnen te komen en zet meerdere schilderijen in de bestelbus. Dan rijden ze weer weg.

De camerabeelden laten een duidelijke situatie zien en hebben het nodige vastgelegd. Ook zien we op de beelden een man in gele trui. Hij heeft de daders waarschijnlijk goed kunnen zien en we komen graag met hem in contact.

Weet je meer over deze kunstroof of heb je andere informatie? Laat het ons dan weten.