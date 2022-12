Mishandeling - Stratumseind - Eindhoven

Omschrijving

Beelden laten zien dat een man in een groene trui zich raar gedraagt. Hij valt verschillende mensen lastig en lijkt ze te intimideren. Maar daar blijft het niet bij, hij mishandelt zelf sommige van hen. Uit het niets pakt hij zomaar iemand van achteren in een nek klem en drukt hem naar de grond. Vlak voor het gezicht van andere voorbijgangers maakt hij enkele karatetrappen in de lucht om vervolgens weer iemand zomaar van achteren bij de keel te pakken. Als de man opnieuw karatetrappen in de lucht doet, raakt hij een vrouw in haar gezicht. Ze valt op de grond en stort later in elkaar. Wat bezielde deze man om lukraak voorbijgangers te mishandelen? Een ding staat als een paal boven water, deze man moet gevonden worden!

Van getuigen weten we dat de man niet alleen was. Er zou een groepje mannen bij hem zijn geweest. Zij stonden in de buurt van de St. Catharinakerk en liepen ook met de dader mee, soms zelfs achter slachtoffers aan.

Denk even terug aan dat weekend van 24 op 25 juni. Was jij hier aan het stappen? Is jou dit opgevallen, weet je wie de dader is? Neem dan contact met ons op. Help mee die dader op te sporen.