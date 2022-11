Spoofing - Nistelrode

Omschrijving

En dat deed hij ook. Hij nam haar bankpas en bankgegevens mee en later werd daar op meerdere plaatsen mee gepind. En het wordt nog triester. Aan de deur vraagt hij de oudere dame niet alleen om haar pinpas, maar ook of ze sieraden heeft. Hij zou ze veilig opbergen bij de bank. Zo gaf vrouw haar 53 jaar oude trouwring af. En andere ringen van 60, 70 jaar oud. Waar is het morele besef van dit soort criminelen vraag je je af? Gelukkig hebben we beelden. Wie herkent deze verdachte en weet waar hij te vinden is?