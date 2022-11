Spoofing - Oss

Omschrijving

De vrouw wordt op 29 augustus gebeld door een crimineel die zich voordat als medewerker van een bank. In verschillende telefoongesprekken die in totaal meer dan 2 uur duren, wordt de mevrouw op leeftijd wijsgemaakt dat er iets aan de hand is met haar rekening. Sterker nog, haar wordt ook gevraagd of ze sieraden in huis heeft. Of ze die op het aanrecht wil leggen. Via een whatsapp video oproep moet ze alles laten zien. En zelfs haar ringen van haar vingers halen en haar gouden ketting afdoen. Ze moet alles in een pakketje stoppen. Een nepkoerier komt later aan de deur om de bankpas op te halen. En die man neemt ook de sieraden van de vrouw mee. De totale waarde wordt geschat op zo’n 50.000 euro. Waar zijn de morele waarden van dit soort criminelen vraag je je af? Wie herkent de verdachte op de beelden? Wie weet waar we hem kunnen vinden?