Zware mishandeling - Hooghuisstraat - Eindhoven

Omschrijving

De ruzie ontstaat in eerste instantie tussen twee mannen, van elk duo eentje.. Er wordt over en weer gescholden. We zien de spanning oplopen op beelden. Dan deelt één van de vrienden een klap uit. De man die geslagen wordt valt op de grond en is furieus. Hij richt dan zijn woede in eerste instantie degene die hem sloeg, maar als twee getuigen en het latere slachtoffer deze ruzie willen sussen, vliegt de vlam in de pan.



De woede richt zich ineens op de andere van de twee vrienden. Een van de mannen slaat het slachtoffer tegen de grond vlak erna geeft de andere man hem een keiharde schop tegen het hoofd. Een getuige belt dan snel met 112; hij staat naast het slachtoffer dat roerloos op de grond ligt. Hij reageert niet op aanraken en aanspreken. De twee verdachten gaan er vandoor en vluchten weg richting Keizersgracht.



Politieagenten die op het Catharinaplein surveilleerden worden door een getuige gealarmeerd. Ze gaan direct ter plaatse. Op de Hooghuisstraat treffen ze het slachtoffer aan, nog steeds op de grond en in een plas bloed. Hij heeft een gat in zijn hoofd, maar is inmiddels wel aanspreekbaar. Hij kan zich echter niets meer herinneren van wat er is gebeurd. Per ambulance gaat hij naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis werd hij onderzocht en behandeld. De man had dagenlang enorm veel pijn en kon amper eten en slapen. Hij had een gat in zijn hoofd en aan de binnenkant van zijn lip. De twee verdachten gingen er vandoor in de richting van de Keizersgracht.



Wij willen weten wie de twee verdachten zijn die het slachtoffer zo mishandelden! Die keiharde trap tegen het hoofd van het slachtoffer had ook heel anders kunnen aflopen. Deze mannen mogen hier niet mee wegkomen. Verder komen we graag in contact met een getuige die geprobeerd heeft de ruzie te sussen. Wie is deze getuige? Laat het ons weten als u vermoedt wie de verdachten zijn of wie de getuige is.