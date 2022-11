Zware mishandeling - Pastoorsmast - Nuenen

Omschrijving

We hebben al diverse getuigen in het onderzoek gesproken, maar we zoeken nog meer getuigen die in de nacht van 29 op 30 oktober het Oktoberfest in Nuenen bezochten. Was jij daar en weet je meer? Of beschik je mogelijk over camerabeelden waarop de mishandeling te zien zou kunnen zijn? Neem contact met ons op via 0800 - 6070.