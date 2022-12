Steekincident Zuidakker Spijkenisse

Omschrijving

Het is vrijdag 18 november om 18.15 uur. Een 16-jarige jongen heeft gymles gehad in Sporthal De Akkers en rijdt op zijn fiets over de Zuidakker terug naar zijn school. Er lopen twee mannen op de stoep die naar hem roepen. Hij kijkt wel om maar negeert hen. De mannen lopen hem dan achterna. Daarom gaat hij harder fietsen. Dan voelt hij een klap tegen zijn rug en even later een felle pijn in zijn rechterarm. Naast zich ziet hij iets op de grond vallen. Hij fietst keihard weg om de mannen van zich af te schudden. Het lukt hem op school te komen waar hij wordt opgevangen door een docent. Hij blijkt in zijn arm te zijn gestoken.

Was u getuige van dit incident, heeft u mogelijk camerabeelden of heeft u andere informatie die kan helpen bij dit onderzoek? Aarzel dan niet en meldt u bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.