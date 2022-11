08 Overvallen - Antwerpseweg - Roosendaal

Gewelddadige overvallers De politie maakt zich zorgen over het feit dat er bij alle drie de overvallen is geschoten en gedreigd is met een vuurwapen. Daarom heeft de politie beelden vrijgegeven. Wordt u geconfronteerd met deze overvaller(s), benader hem/hen dan nooit zelf, maar bel direct 112.

Vragen

Weet u wie er op de beelden te zien is? Of was u getuige van een van de overvallen of heeft u meer informatie voor de politie? Neem dan contact met ons op. Dat kan via bovenstaand tipformulier. Of via 0900-8844.