Dame van 91 jaar wordt door goed vertrouwen opgelicht

Dinsdag 16 augustus wordt het hoogbejaarde slachtoffer (91-jaar) opgelicht. Ze wordt gebeld met het verzoek om haar pinpassen in een enveloppe te doen en die enveloppe af te geven aan de ‘koerier’. Het slachtoffer gaf haar pincodes telefonisch door, omdat er werd gezegd dat dat noodzakelijk was, om de passen te kunnen blokkeren. Het slachtoffer moest voor de ‘veiligheid’ een code op de enveloppe schrijven en die code zou corresponderen met de code die de ‘koerier’ zou vertellen. Zo kon het slachtoffer dan weten dat het geen scam zou betreffen. Vervolgens is de enveloppe opgehaald en is er direct driemaal gepind in Leusden, voor een totaal bedrag van ruim €1600,-.

Omschrijving

Het is dinsdag 16 augustus als de dame in kwestie, 91-jaar, rond 11:00 wordt gebeld op de vaste telefoonlijn. De dame aan de andere kant van de lijn, voorgesteld als Marieke, vertelt het slachtoffer dat er gefraudeerd is met de rekeningen. Het slachtoffer geeft aan dat haar zoon alles beheert, maar er wordt op een dusdanige manier ingepraat op het slachtoffer, dat ze het begint te vertrouwen. De 91-jarige dame wordt verteld dat ze haar codes moet doorvertellen en dat ze haar pinpassen in een enveloppe moet doen. Vervolgens moet ze op de enveloppe een code opschrijven. Als de koerier het dan komt ophalen, noemt de koerier die code en zo kan de 91-jarige dame dus weten dat het niet om oplichting zou gaan. Het slachtoffer doet dit en terwijl ze aan de lijn is, wordt er aangebeld. De koerier vertelt netjes de code en de mevrouw geeft de enveloppe mee. Dit gebeurt terwijl het slachtoffer dus nog steeds aan de lijn is. Ook nádat de enveloppe is opgehaald, wordt er telefonisch niet opgehangen. Er wordt nog zo driekwartier langer gebeld. Zonder dat het slachtoffer ervan weet, wordt er driemaal gepind in Leusden. Dan zegt de 'neppe bankmedewerker' dat alles is gelukt en het veilig is. De 91-jarige dame bedankt vriendelijk de 'neppe bankmedewerkster' voor haar geduld en moeite. Dan belt het slachtoffer haar zoon om het verhaal te doen, maar de zoon voelt direct nattigheid en licht de politie in.