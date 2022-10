Hoogbejaarde man in Rhenen wordt slachtoffer van oplichting

Donderdag 28 juli tussen 14.30 uur en 15.00 uur stond bij een woning in Rhenen een man aan de deur. De man deed zich voor als een medewerker van Vitens en weet in de woning te komen. In een onopgemerkt moment steelt hij een kluis met inhoud van de bewoonster. In de kluis zitten onder andere een bankpas en pincode. De volgende dag op vrijdag 29 juli 2022 wordt deze pas gebruikt in Rotterdam.

Omschrijving

Die donderdagmiddag werd bij de 96-jarige bewoner aangebeld. De man die voor de deur staat zegt dat hij van de Vitens is en dat ze verderop in de straat een waterleiding hebben geraakt. Hij wilde daarom de waterleiding van de man controleren. De bewoner liet de man binnen. De nep-medewerker liep vervolgens naar de keuken en de badkamer en deed daar wat handelingen. Hij gaf aan dat er gelukkig niets mis was met het water en vertrok.

Op zaterdag 30 julli kijkt de bewoner op zijn betaalrekening en ziet dat er verschillende transacties staan, gedaan in Vlaardingen en Rotterdam. De man heeft niets gekocht en ook zijn vrouw weet van niets. Hij belt vervolgens met de bank om te vragen hoe dit kan. De bank geeft aan dat de betalingen met de pas van zijn vrouw zijn gedaan. Het slachtoffer vindt dat gek, want haar pas ligt in de kluis. Hij voelt direct nattigheid en wil in de kluis kijken. Maar dan komt hij er achter dat de hele kluis is gestolen.

Signalement van de verdachte:

- licht getinte huidskleur;

- donker/ zwart haar;

- ongeveer 175 centimeter lang;

- normaal postuur;

- tussen de 35 en 40 jaar oud;

- had een ring baardje.