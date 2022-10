Vrouw steelt grote hoeveelheid make-up

Dinsdag 16 augustus 2022 loopt een mevrouw een drogisterij binnen in Houten. Ze loopt rechtstreeks naar het duurdere segment cosmetica. Ze stopt spullen, ter waarde van meer dan €1300, in haar tas. Daarna rekent ze een blikje drinken en een zak vuilniszakken af en verlaat ze zonder ‘blikken of blozen’ de winkel. Er zijn beelden van de ze winkeldief.

Omschrijving

De vrouw loopt om 11:22 de winkel binnen. Er staat voor de winkel een molen met allerlei tassen daaraan. Voordat de dame het filiaal betreedt, stopt ze een tas in een van de tassen die aan die molen hangen. Dan loopt de vrouw rechtstreeks op haar doel af; het duurdere segment van de cosmetica-spullen. Meerdere malen grijpt de vrouw random spullen en laat dat in haar tas vallen. Nadat de vrouw klaar is loopt ze wat heen en weer door de winkel, om de spullen goed in haar tas te laten vallen. Nadat de vrouw klaar is met rondlopen, pakt ze een blikje drinken en een zak vuilniszakken mee. Deze twee producten rekent de dame zeer vriendelijk af, maar helaas vergeet ze om de cosmetica-spullen ook af te rekenen.

Signalement

- Vrouw

- Gezet postuur

- 40 a 45 jaar

- 165 – 175 cm lang

- Kort, donker haar met lichte plukjes

- Ze had toen een witte broek aan met slippers en een blauw shit

- Ze droeg toen een grijze schoudertas met franjes eraan.

Uit onderzoek blijkt dat deze vrouw al meerdere keer eerder heeft toegeslagen bij verschillende drogisterijen in het hele land.