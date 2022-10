Diefstal elektrische fiets Wilhelminastraat

Op maandag 23 mei 2022 doet een getuige melding van een diefstal op de Wilhelminastraat in Amsterdam-West. De getuige vertelt de meldkamer hoe een nog onbekende man de dikke sloten van de betreffende bakfiets open slijpt. Het maakt een hels kabaal, maar dat lijkt de verdachte niet te deren. Ook dat de getuige hem filmt, lijkt hem niet ervan te stoppen. Zodra de sloten open zijn, fietst hij er op de bakfiets vandoor. Wie is deze brutale fietsendief?

Omschrijving

Aanhoudingen

Pas de volgende ochtend, als de eigenares haar bakfiets wil pakken, ziet zij dat deze is weggenomen. Mede dankzij het snelle handelen van de melder kan de bakfiets even later terug worden gevonden en kunnen er twee verdachten aangehouden worden. Beide mannen zijn echter niet de verdachte op de beelden. Daarom is de politie altijd nog op zoek naar deze fietsendief.

Signalement

Twee dikke sloten konden deze verdachte er niet van weerhouden om in het holst van de nacht deze kostbare fiets te stelen. De verdachte kan als volgt worden omschreven:

Man

Lichte tot bleke huidskleur

Grote neus

Licht bruin tot donker bruin middellang haar onder een donker petje

Slank postuur

Droeg die avond een donkere broek met een camel-kleurige leren jas

Vragen

Herkent u de fietsendief op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.