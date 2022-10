Ernstige aanrijding Loosduinseweg Den Haag

Omschrijving

Terwijl een gezin over een voetgangers oversteekplaats oversteekt, in de richting van de Engelenburgplaats wordt hun 6-jarige zoon door een lichtkleurige auto aangereden. De lichtkleurige auto negeerde het rode verkeerslicht, de bestuurder stopt niet en laat het slachtoffer zwaargewond op de rijbaan liggen. de zwaargewonde jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de bestuurder zeer waarschijnlijk in een zilverkleurige Toyota Yaris model 2002-2005 reed. De politie is dringend op zoek naar de bestuurder en naar getuigen en doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.