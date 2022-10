Brandstichting Fischerstraat Den Haag

Op maandag 22 augustus rond 03.00 uur heeft een onbekende man in de Fischerstraat in Den Haag een bouwcontainer in de brand gestoken.

In de bouwcontainer zat huisraad en bouwmaterialen van een overleden meneer. Op camerabeelden is een onbekende man te zien die de container inkijkt en er een voorwerp uithaalt. Plotseling ontstaat er brand en loopt de man weg. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de brandstichter.

Vragen

Heeft u informatie over deze drie verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 088-9647543.