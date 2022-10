Bankhelpdeskfraude met geluidsfragmenten

Omschrijving

De stem van deze onbekende vrouw hoort bij een bende die zich met cybercrime en bankmedewerkerfraude bezighoudt. Zij hebben onder andere een oudere dame in Den Haag voor meer dan 30.000 euro opgelicht. Deze dame kreeg eerst een nepmail van zogenaamd haar bank. Ze vertrouwde dat niet, maar is daarna óók nog gebeld door een vrouw die zich voordeed als medewerkster van de bank. Dìe vrouw klonk zo geloofwaardig dat het toen wèl is gelukt om het slachtoffer zo ver te krijgen dat ze haar bankrekening digitaal liet overnemen en dat haar pas is opgehaald, waardoor dus een heleboel geld van haar is buitgemaakt. In hetzelfde onderzoek worden er ook camerabeelden getoond van een onbekende pinner die in de Savornin Lohmanlaan in Den Haag geld pint van een ander slachtoffer.