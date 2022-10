Diefstal afkomstige goederen Voorhout

Omschrijving

Korte tijd later is de verdachte op heterdaad aangehouden. De verdachte droeg een rugtas bij zich met daarin enkele goederen en sieraden welke niet afkomstig zijn van de woninginbraak in Voorhout. Tevens wordt verdachte ook verdacht van een woninginbraak in Enschede. Bij deze zaak is de verdachte ontkomen en heeft zijn rugtas achtergelaten. Ook hier zaten enkele goederen in zoals sieraden. Mogelijk dat de verdachte door het land actief is als inbreker. In de uitzending worden er foto's getoond van de sieraden.