Bankpasfraude - Winkelcentrum Crimpenhof - Krimpen aan den IJssel

Een slachtoffer van bankpasfraude is ruim tienduizend euro lichter na een belletje van een "bank". We hebben beelden van een verdachte die met haar bankpassen heeft gepind en hopen dat getuigen hem herkennen.

Omschrijving

Een vrouw uit Krimpen ad IJssel krijgt vrijdag 22 juli een wel heel opvallende mail binnen die zogenaamd afkomstig is van DigiD. Daarin staat aangegeven dat ze vanwege een storing moet inloggen via een link in de mail. Als de vrouw de link aanklikt moet ze haar persoonsgegevens invullen, waaronder haar telefoonnummer.

Een uur later wordt ze gebeld door een man die aangeeft dat hij van de ABN AMRO is. Hij vertelt haar dat ze op haar computer een virus had en dat dit virus ook door was gegaan naar de bank. Maar ze was er op tijd bij en kon nog het geld van haar bank halen als ze de instructies van de man aan de telefoon zou opvolgen.

Hij gaf haar aan dat ze telefonisch de pincodes van haar rekeningen moest doorgeven en dat er straks iemand voor de deur zou staan om de drie bankpassen op te halen. Dat was ook zo: rond twee uur staat er een vrouw met een lichte huidskleur voor haar deur die heel netjes gekleed is. Nadat zij de bankpassen heeft opgehaald, krijgt het slachtoffer toch argwaan en belt ze haar zoon. Die controleert haar rekeningen. Er blijkt ruim tienduizend euro van haar rekeningen te zijn gestolen.

Kijkersvraag

Een zaak als deze noemen we bankhelpdeskfraude, en dat heeft altijd impact op een slachtoffer. Je wordt als het ware gemanipuleerd om je eigen bankgegevens aan criminelen te geven. Als er vervolgens ruim tienduizend euro van je rekeningen is gestolen, komt de klap natuurlijk veel harder aan.

We willen daarom graag weten wie deze oplichters zijn. We hebben in ieder geval beelden van een man die kort na het incident op meerdere momenten gepind heeft met de passen van het slachtoffer. Dat deed hij bij een pinautomaat in winkelcentrum Crimpenhof aan het Raadhuisplein in Krimpen ad IJssel.

De man is goed zichtbaar op de beelden en we hopen dan ook dat mensen hem herkennen. Daarnaast zijn we ook op zoek naar de vrouw die de bankpassen bij het slachtoffer heeft opgehaald. Zij had een slank postuur, lichte huidskleur, donker haar en een zwarte blazer en pantalon aan. Heeft u meer informatie? Geef het aan ons door.