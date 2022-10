Wie weet meer over een explosie aan 't Hof van Spaland in Schiedam?

Het is zondag 14 augustus om half zes in de ochtend als bewoners aan de Hof van Spaland in Schiedam worden opgeschrikt door enorm harde knallen. Dat blijkt om twee explosies te gaan in de Albert Heijn. Gelukkig raakt hier niemand bij gewond, maar we zijn natuurlijk wel meteen een onderzoek begonnen na het incident.

Omschrijving

Uit camerabeelden blijkt dat 1 man een explosief plaatste bij de schuifdeur van de supermarkt en een daarna een andere een explosief plaatste bij een geldautomaat even verderop in de Albert Heijn. Vervolgens gaat het explosief af, maar waarschijnlijk niet met het gewenste resultaat van de daders. De man krijgt geen toegang tot het geld en besluit er dan vandoor te gaan. Een andere man staat buiten klaar met een lichtgekleurde scooter. Samen op de scooter vluchten ze in de richting van de Heelmeesterstraat in de richting van de wal over de snelweg A4.

Getuigen gezocht

Het laten afgaan van twee explosies, is niet niks. De supermarkt heeft behoorlijk veel schade opgelopen door de knallen en we mogen van geluk spreken dat er niemand gewond is geraakt. We willen daarom heel graag weten wie deze mannen op de camerabeelden zijn. Ook andere informatie over dit incident is welkom. Heeft u info? Geef het aan ons door.