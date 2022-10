Overval - Bloemendaal - Bergen op Zoom

Op woensdag 6 juli om ongeveer 14.20 uur wordt een drogisterij in Bergen op Zoom overvallen. Een man loopt de winkel aan de Bloemendaal in, richting de balie. Daar bedreigt hij de medewerkster.

Het gaat om een licht getinte man van mogelijk Noord-Afrikaanse afkomst. Hij heeft een kort donker kapsel, door getuigen benoemd als een ‘net kapsel’. Verder was hij netjes gekleed en heeft bruine ogen. Hij sprak met een accent. De dader is zeer waarschijnlijk voor de overval al in de buurt geweest.

Vragen

Met een beige zogenoemde ‘pufferjas’ loopt de dader binnen, bedreigt de medewerkster, slaat haar tegen de grond en gaat er vandoor zonder buit. Wie zou dit kunnen zijn? Laat van u horen als u meer denkt te weten. Tippen is niet moeilijk. Het kan natuurlijk via de opsporingstiplijn op 0800 6070. Maar u kunt ook anoniem iets doorgeven. Dat doet u via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Verder kunt u alles nog eens op uw gemak terugkijken via onze website!