woninginbraak - Kloosterzande - Groenendijk

Laatste update: 01-10-2022 | 14:56 Zaaknummer: 2021301305 Datum delict: 09-11-2021 Plaats delict: Kloosterzande

Een brutale insluiper slaat op dinsdag 9 november 2021 toe bij een 81-jarige vrouw in Kloosterzande. Terwijl zij in de woonkamer zit, dringt een dief vermoedelijk via een niet afgesloten slaapkamerraam de woning binnen. Hij maakt geld, sieraden en enkele pinpassen buit. Met een van die passen probeert een nog onbekende man dezelfde avond nog tevergeefs geld te pinnen bij een geldautomaat in Axel. Hij staat op beeld.