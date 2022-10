Brandstichting - Kruisstraat - Veldhoven

Twee brandstichtingen binnen een paar dagen bij een Islamitisch centrum in de Kruisstraat in Veldhoven. Zowel de dader van 17 augustus als die van 20 augustus staan in beeld.

Omschrijving

De eerste brand was op woensdag 17 augustus, toen de brandstichter door een kompaan op een scooter werd afgezet voor het steegje van de ingang van het Islamitisch centrum. De verdachte loopt de steeg in, richting de ingang van het centrum. Dan is al snel duidelijk dat hij niet de beste bedoelingen heeft. Met een jerrycan en een doek loopt de man richting ingang. Een camera die binnen het centrum hangt registreert dan wat er gebeurt. De man lijkt iets op de vloer te sprenkelen. Hij maakt een prop en met een aansteker steekt hij het in brand. Dan is er ineens een grote steekvlam. De man gaat er meteen vandoor. Deze brand kon gelukkig worden beperkt, al was er behoorlijke schade.

Tweede brand

Misschien is de eerste brandstichting niet helemaal geslaagd. Eén ding is zeker, drie dagen later op 20 augustus is het centrum opnieuw doelwit. Weer komt er een scooter de Kruisstraat in Veldhoven inrijden. Deze keer met 1 persoon. Hij rijdt de Parkeerplaats van de Spar op en stapt af, loopt via het steegje naar de ingang, en gooit iets brandends naar binnen. Meteen gaat hij er weer vandoor. De brand is deze keer zo hardnekkig dat de brandweer ruim een uur nodig heeft om het vuur te blussen. Gelukkig wist de brandweer te voorkomen dat de brand zich nog verder zou uitbreiden.