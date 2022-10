Straatroof - De Wildestraat - Oss

Omschrijving

De Ossenaar had meerdere elektronica artikelen te koop aangeboden en daarover met een potentiële koper afspraken gemaakt. Ze hadden op de parkeerplaats bij perron 2 bij het Station-West in Oss afgesproken om de goederen te verhandelen. De verkoper kreeg te maken met drie mannen, die hem uiteindelijk onder bedreiging van geweld dwongen tot afgifte van de spullen ter waarde van enkele duizenden euro’s. Ze sommeerden de man vervolgens om in zijn auto te gaan zitten, waarna ze er te voet vandoor gingen in de richting van de Gerbrandylaan. Of zij vervolgens verder zijn gevlucht met een voertuig is niet bekend.



Getuigen en informatie

De politie is op zoek naar eventuele getuigen van deze beroving en naar mogelijke camerabeelden uit de omgeving die ons bij het onderzoek naar de daders kunnen helpen. Getuigen en iedereen met mogelijk andere informatie of camerabeelden roepen we met klem op zich te melden bij de districtsrecherche in Den Bosch via 0900-8844. U kunt uw informatie ook gegarandeerd anoniem delen via Meld Misdaad Anoniem. 0800-7000.