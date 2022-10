Bedrijfsinbraak - Hastelweg - Eindhoven

Omschrijving

Een bedrijf aan de Hastelweg in Eindhoven was het doelwit van de inbrekers. En dat dit zeer waarschijnlijk niet hun eerste inbraak uit hun carrière was, dat blijkt wel uit de bewakingsbeelden. We gaan even terug naar de nacht van maandag 15 augustus. Het is half vier. De meeste mensen liggen nog op 1 oor.



Werkwijze

Dat geldt niet voor de twee mannen die aan komen lopen. Ze lopen regelrecht op hun doel af. En dat is een raam, dicht bij de grond, dat ze heel snel open weten te krijgen. En zo zijn ze binnen no-time binnen. En ook daar hangen camera’s. En omdat de verlichting aan is, zien we de inbrekers ook nog eens een stuk beter. Eerst de ene man, als hij naar de bus loopt die op het binnenterrein geparkeerd staat. In de bus lijkt hij even naar iets te zoeken. Maar hij krijgt het niet gevonden, stapt weer uit en verdwijnt dan uit beeld. Even later komt zijn kompaan in beeld. Ook hij stapt in de bus, en ook hij lijkt iets te zoeken. Misschien wel de sleutel van de bus. Dan stapt ook deze inbreker uit, om dan uit beeld te verdwijnen. Dan is de eerste man weer terug. Meteen krijgt hij de bus aan de praat, mogelijk heeft hij ergens de sleutel gevonden. De bus wordt vervolgens naar binnen gereden.



Dure gereedschappen

En daar zijn ze in totaal zo’n twee uur bezig om ‘m vol te laden met allerlei kostbare gereedschappen. Van schuurmachines tot gereedschapskoffers. Met een waarde van ruim 10 duizend euro. En ze richten ook een hoop schade aan. We zien dat ze professioneel te werk zijn gegaan. Via het raam zijn ze binnen weten te komen. Later hebben ze allerlei deuren en kasten opengebroken. De braaksporen zijn door het hele pand te zien. Ze hebben alles doorzocht totdat de bus vol was met spullen.



Tracker

Nadat er waarschijnlijk niet veel meer bij kon, gingen de daders er met bus en al vandoor. Ook dat is door een bewakingscamera vastgelegd. In de bus was wel een gps tracker gemonteerd. Dat zorgde ervoor dat wij de bus de volgende ochtend, nadat de diefstal was ontdekt, vrij snel weer konden vinden. Op het terrein van landgoed Eikenburg. De bus was wel helemaal leeg, alle spullen waren weg.



Info

De vraag is natuurlijk waar die spullen gebleven zijn. Het is goed mogelijk dat ze te koop worden aangeboden. En dat kan opvallen. Laat het weten als u kostbare gereedschappen te koop ziet staan, voor een prijs die te mooi is om waar te zijn. En ook al was het midden in de nacht, tussen half vier en half zes, toch kan het zijn dat er iemand iets gezien heeft, die 15de augustus. Een krantenbezorger, een leverancier. Was u in de buurt van de Hastelweg toen? Is u iets opgevallen? Laat het weten!