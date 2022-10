Identiteit gezocht onbekende man

De Belgische politie heeft al enkele tips mogen ontvangen, maar tot op heden is de identiteit van de man onbekend. De man heeft een geschatte leeftijd tussen 60 en 70 jaar. Hij heeft een witte huidskleur en is ongeveer 1m62 lang en weegt 62 kg. De man is normaal gebouwd en heeft kortgeknipt grijs haar en een grijs-rosse snor.

Vragen

Als u deze man herkent of indien u meer informatie heeft over deze zaak, neem dan contact op met de OpsporingsTiplijn voa 0800-6070.

Of vul onderstaand tipformulier in.