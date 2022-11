Bankpasfraude Kockengen

Omschrijving

Vrijdag 22 juli werd een 82-jarige vrouw uit Kockengen gebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van de Rabobank. Er werd gemeld dat er fraude was gepleegd met haar bankpas en dat iemand haar pas zou komen ophalen. Nog tijdens het telefoongesprek wordt er aangebeld en de pas opgehaald. De vrouw krijgt argwaan, maar dan is het al te laat. Er is dan al geld opgenomen op de Breedstraat in Maarssen, nadat de paslimiet was verhoogd. Er is twee keer 1.100 gepind.

Volgens getuigen waren de er twee daders. Een van de daders zat te wachten in een auto op de Spengen. Het gaat om een nieuw type Mercedes A-klasse, zilvergrijs van kleur. Na het ophalen van de pas gingen ze er vandoor in de richting van de Provincialeweg N401.

Signalement

De man die pint heeft een donkere huid, is zo'n 1.80m lang en heeft een slank postuur, hij draagt een blauwe spijkerbroek met gaten, een trainingsjasje van het merk Under Armour, hij heeft een grijze herenpet op. Hij heeft op dat moment een snor en baardje...