Bankpasfraude Lopik

Omschrijving

De man aan de lijn doet zich voor als een bankmedewerker van de Rabobank. Hij maakt het slachtoffer wijs dat er in Maastricht geld van haar rekening zou zijn gehaald. De zogenaamde medewerker meldt dat er iemand zou langskomen om haar pas op te halen. De medewerker wist de vrouw allerlei details te vertellen, waardoor hij haar overtuigde haar pas af te geven. De vrouw werd lang aan de telefoon gehouden. Even later heeft de vrouw alsnog zelf de bank gebeld, maar dat was te laat. Er werd ruim 2.600 euro van haar rekening gepind.

Signalement

De man die zich voordeed als koerier heeft het volgende signalement:

- Getinte huid

- Zwart haar

- 1.70-1.75 m

- Mager postuur

- Baardje waar half een mondkapje voor hing