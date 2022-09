Pinpas gestolen bij 86-jarige vrouw

Omschrijving

Bij een echtpaar op de Kruidendreef gaat op vrijdag 20 mei rond 16:00 uur de telefoon. De 86-jarige vrouw neemt op een krijgt een bankmedewerker aan de lijn die haar vertelt dat een onbekend persoon 1700 euro van hun rekening aan het halen was. De vrouw schrikt en wordt onrustig, maar wordt meteen gerustgesteld door de zogenaamde bankmedewerker. Hij drukt haar op het hart dat hij hen kan helpen. Er komt namelijk later iemand bij ze langs om hun pinpas op te halen, ze moet alleen even de pincode doorgeven. Om het geloofwaardiger te maken, krijgt het echtpaar een controlecode die de degene die pas op komt halen, moet noemen. Even later komt er inderdaad iemand die netjes de controlecode noemt en deze man vertrekt met de pinpas van het echtpaar. Even later wordt er 1.000 euro met de pas gepind. Hopelijk wordt deze man herkend. Hij staat om 17:05 uur bij de geldmaat aan De Bolder in Dronten.

Signalement

Het is een man met een donkere huid. Hij heeft een oranje capuchontrui aan en daarover heen een zwarte, gewatteerde jas. Verder draagt hij een donkere broek, heeft-ie een petje op en een goudkleurige bril. En hij draagt beige Timberland schoenen. En tot slot en dat is heel opvallend: de man heeft twee horloges om. Aan zijn rechterpols zit een grote zilveren klok. En links een gouden horloge.