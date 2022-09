Pinpas bij 71-jarige vrouw gestolen

Omschrijving

De vrouw krijgt rond 15:00 uur een telefoontje van een zogenaamde bankmedewerker. Het 71-jarige slachtoffer krijgt te horen dat ze geskimd is. Haar wordt gevraagt of ze plannen heeft om te verhuizen naar Zeewolde, omdat er op dat moment geprobeerd wordt geld van haar rekening over te maken naar een meneer in Zeewolde. De vrouw schrikt en de timing kan niet slechter zijn. Mevrouw is net weer thuis na een operatie en voelt zich lamlendig en is niet scherp. Als de dame aanbiedt haar te helpen, werkt het slachtoffer meteen mee. Ze geeft haar passen en gegevens even later af aan de aangekondigde medewerker aan de deur. Er wordt even later met haar passen gepind voor een totaal bedrag van 3.650 euro.

Signalement

Het gaat om een naar schatting 22-jarige man met een getinte huid en donker, krullend haar. Hij is zo’n 1.70 lang en heeft een smal postuur. Hij draagt die dag een wit shirt, een blauw mondkapje en een spijkerbroek. Hij draagt tot slot een donkere schoudertas.