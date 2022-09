Specifieke getuigen gezocht van brandstichting

Omschrijving

Rond 23.15 uur ontstond er een felle uitslaande brand in een monumentale hooischuur bij een boerderij aan de Dorpsstraat. De vlammen laaien hoog op en zijn tot in de verre omtrek te zien. De hooischuur is door de brand compleet verwoest. Uit onderzoek blijkt de brand te zijn aangestoken.

Kort voor of tijdens de brandstichting fietsen er drie jongens over de Dorpsstraat. Dit is te zien op camerabeelden.

We zoeken die drie jongens als getuigen. Zij kunnen iets gezien hebben van de brandstichting.