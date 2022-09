Man steelt meerdere telefoons

Omschrijving

Rond 13.45 uur komt er één mannelijke verdachte de Mediamarkt binnengelopen. Hij loopt rechtstreeks naar de gitterboxen. De verdachte kijkt rond, loopt wat heen en weer en stopt driemaal een Iphone 12 in zijn tas. Vervolgens loopt hij weer wat heen en weer en stopt de vierde Iphone 12 in zijn tas. De verdachte zet het op een rennen via de roltrap naar beneden toe. Velgens getuigen rijdt hij daarna weg in een zwart/witte auto met een Duits kenteken.

Signalement verdachte: