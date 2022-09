Wie herkent deze verdachte?

Een 76-jarige inwoner van Overveen werd 13 juli 2022 gebeld door een zogenaamde bankmedewerker, dat een verdachte transactie zou zijn tegengehouden. Deze 'bankmedewerker' wilde de Overvener wel helpen maar dan moest zijn bankpas worden opgehaald, hetgeen geschiedde. Met deze bankpas is de bankrekening van de Overvener geplunderd. De verdachte heeft de voornamelijk in Amsterdam gebruikt bij geldautomaten en kledingwinkels. Er wordt voor € 6.150 schade aangericht.

Omschrijving

De man uit Overveen heeft aangifte gedaan van deze oplichting, ook wel bekend als spoofing. De verdachte die de pas ophaalde en later de pintransactie's verrichte voldoet aan het volgende signalement:

- Man, donker getinte huidskleur, puntige zwarte baard, gekleed in een wit overhemd, spijkerbroek en een pet.

Informatie delen

