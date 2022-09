Wie is deze sieradendief?

Omschrijving

Dan komt hij in actie en opent met een sleutel een van de vitrinekasten. Hij pakt een plateau met sieraden erop en stopt die in zijn tas en loopt door. Dan bedenkt hij zich en doet hetzelfde trucje nog een keer. Hup, de tweede plank met sieraden verdwijnt ook in zijn tas. Hij maakt het kastje nog even netjes dicht. Rustig verlaat hij de winkel. Wie is deze man? Hij staat vrij duidelijk op de camerabeelden.

