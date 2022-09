Wie is deze telefoondief?

Een man zette een telefoon IPhone 12 pro Max te koop op 31 maart 2022 op marktplaats. Op 8 april 2022 werd hij benaderd door ene ‘Jan’ op marktplaats, of hij de telefoon kon kopen. Op 15 april 2022 werd hij opnieuw benaderd door ‘Jan’ of te telefoon nog te koop stond. ‘Jan’ zou tussen 15.00 uur en 16.00 uur bij de woning komen om de telefoon te kopen. Dat verliep iets anders dan gedacht.

Omschrijving

Iets voor 15.00 uur werd er aangebeld bij de verkoper. Er stond een jongen aan de deur, rond de 16 jaar, donkergetint, zwarte pet, blauwe hoodie merk Nike, zwart/grijze spijkerbroek met gaten bij zijn knieën. De jongen zei dat hij een IPhone 11 kwam kopen. Aangever vond het gek omdat het niet over de IPhone 11 ging. De jongen controleerde het op zijn telefoon, alleen kon het niet vinden omdat zijn telefoon niet mee werkte. De verkoper liet de telefoon zien, de jongen wilde zien of er schade op zat en rende toen met de telefoon weg in de richting van de metro Capelseburg.

De gedupeerde is nog gaan zoeken naar de jongen, kwam de jongen tegen in de wijk. De jongen toonde een mes en zei: “Ga weg of ik steek. Ik ga je prikken”. Jongen is weggerend richting de metro.

Wie herkent de jongen?

Hij wordt nu nog geblurd getoond, omdat hij waarschijnlijk minderjarig is. Hij krijgt de tijd om zich te melden.

Weet u toch wie dit is? Tip dan via het formulier of bel 0900-8844.