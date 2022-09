Cybercrime - Gilze

Laatste update: 19-09-2022 | 13:06 Zaaknummer: 2022011052 Datum delict: 11-01-2022 Plaats delict: Gilze

Oplichters zijn vaak niet alleen gehaaid, maar ook ronduit sluw. Deze man staat met een pinpas te pinnen die op een wel heel sluwe manier is buitgemaakt. In het kort: de eigenaresse van de pas wordt gebeld door een nepbankmedewerker, een crimineel dus. Die zegt: er is iets mis met de bankrekening. Zegt zelfs dat de zoon van het slachtoffer bij hem is, en dat die overal van weet. Of het slachtoffer eventjes al haar juwelen, pinpassen en pincodes in een envelop wil doen.