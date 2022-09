Overval - Paardenstraat - Hilvarenbeek

Op zondag 7 augustus, om ongeveer 02.00 uur, wordt de manager van een casino in aan de Paardenstraat in Hilvarenbeek overvallen. Als de manager wil afsluiten, komen er twee mannen met grote messen aanrennen. Een blijft op afstand, de ander gaat de manager met een mes te lijf. Hij wil geld.

Vlak na de overval hoorde iemand ook hier in het Schorsmolenpad geschreeuw, en een kleine witte auto wegrijden. Mogelijk een Renault Twingo of Clio.

Vragen

Kort voor de overval fietsten, los van elkaar, fietsen er drie mensen voorbij in de richting van het Vrijthof, waaronder een meisje. Mogelijk dat zij de daders gezien hebben voor de overval. Ben jij EEN van die fietsers? Meld je dan.

Uiteraard horen we graag alle informatie die er bekend is over deze zaak. Help ons deze daders te vinden.