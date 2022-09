Diefstal scooter - Bogardeind - Geldrop

We zijn op zoek naar de daders van de diefstal van een scooter vanaf het terrein van het ziekenhuis in Geldrop. Een diefstal in twee fases, want een eerste verdachte lijkt de diefstal voor de uiteindelijke dief voor te bereiden. Alhoewel we niet kunnen uitsluiten dat we twee keer met dezelfde man te maken hebben.

Omschrijving

We zien hoe een scooterdiefstal in z’n werk gaat. Inclusief voorbereiding. Want dat is wat er hier gebeurd. Eerst rijden een man en een vrouw op en scooter voorbij een fietsenstalling. Kennelijk om de boel alvast even te verkennen. De vrouw zien we voorlopig als getuige, en niet als verdachte. Dan stoppen ze en sleutelt de man even aan de geparkeerde scooter, een Piaggo C25. Vervolgens vertrekken ze weer. Een paar uur later verschijnt er weer iemand in beeld. Of dit de man de voorverkenning is weten we niet. Maar hij gaat in elk geval ook aan de slag met de scooter waar eerder al aan gesleuteld was. Binnen 2 minuten heeft hij hem aan de praat. En weg is ie.

Wie zijn dit?