Inbraak supermarkt - Kruisstraat - Veldhoven

Omschrijving

Twee mannen verschijnen in beeld, komend vanuit de Kruisstraat. Ze lopen langs de winkel, de Spar. Ze weten de poort aan de achterkant open te krijgen en staan zo ineens aan de achterkant van de winkel. En dan gaan ze aan de slag. Het ene na het andere krat gaat mee. Kratten bier, sixpacks frisdrank en ga zo maar door. Ze nemen de tijd, want ze lopen zo een behoorlijk aantal keren heen en weer. Waarschijnlijk leggen ze de nodige kratten achter in een auto, maar niet alles past er in. Want ze stapelen ook nog het een en ander naast een glasbak, alsof ze het even willen verstoppen. Waarom, dat zien we op beelden van een paar uur later. Want dan ineens verschijnt er een Ford Mondeo in beeld. We hebben het kenteken overigens geblurd omdat we dat al hebben nagetrokken. De bestuurder parkeert eerst even net buiten beeld, maar zet dan de auto naast de glasbak. En jawel, ook de rest van de drank gaat in de auto. En weg is hij.



Ze staan op meerdere momenten best goed in beeld en zo hebben we een aardig signalement van de twee kunnen maken. Misschien zegt het u iets, in combinatie met de bewakingsbeelden.

SIGNALEMENT

Dader 1

- Blank man

- 1.70m - 1.80m

- 40- 50 jaar

- donkere leren jas met zilveren accenten

- grijze broek

- zwarte/ donkere laarzen

- rode hoodie, capuchon

- onverzorgd uiterlijk.

Dader 2

- blanke man

- 1.70m – 1.80m

- groene jas

- grijze broek

- blauwe pet

- lichte schoenen



Heeft u een idee wie dit kunnen zijn, laat het dan weten. Ook als u iets over de Ford Mondeo kunt zeggen waar ze in reden, neem dan contact op.