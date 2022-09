Spoofing - Achterweg - Someren

Omschrijving

Een nog onbekende verdachte nam maandag 15 augustus telefonisch contact op met het slachtoffer. De man zei dat hij medewerker was van de Rabobank en vertelde het slachtoffer dat haar rekening gehackt was. In eerste instantie vertrouwde het slachtoffer de zaak niet en heeft ze de boot afgehouden. Maar toen de zogenaamde bankmedewerker bepaalde details noemde, bv. over haar rekeningnummer, ging ze overstag. Mevrouw heeft onder valse voorwendselen de pincode afgegeven. De bankmedewerker vertelde vervolgens dat iemand haar bankpas zou komen ophalen. Diezelfde avond kwam een vrouw naar de woning van het slachtoffer en heeft de bankpas daar opgehaald. Waarschijnlijk deze zelfde vrouw heeft met deze bankpas geld opgenomen bij de Geldmaat aan de Nieuwendijk in Someren. Wel duidelijk is dat deze vrouw enkele dagen eerder ook al met een andere gestolen bankpas op enkele plaatsen geld heeft gepind. Ook toen was er sprake van een slachtoffer dat door een nep-bankmedewerker werd gebeld. Bij elkaar opgeteld was de buit van beide gevallen van spoofing een kleine € 4500,--.



Signalement

- vrouw

- leeftijd: 20/30jaar

- Afrikaans uiterlijk

- lengte: 1.60 meter lang

- zwarte knot

- donkere huidskleur

- kleding: mooie, knalgele schoenen, blauw / groen modern jack, kleurrijke blouse, mondkapje op

Op de camerabeelden is te zien dat deze vrouw met een donkere huidskleur geld opneemt bij de Geldmaat. Zij gebruikt hierbij de bankpas en pincode van aangever/slachtoffer. Wie weet wie deze vrouw is?