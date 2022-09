Meisje onzedelijk betast Leiden

Omschrijving

Het 11- jarig meisje had deze man, die samen was een hondje in het Tasmanpark in Leiden ontmoet. Het meisje was al spelend met het hondje en pratend met de man het park uitgelopen in de richting van het industrie gebied. Het hondje rende op een gegeven moment achter een geparkeerde bestelbus en het meisje is er achteraan gegaan. Achter de bestelbus uit het zicht van eventuele voorbijgangers heeft de man haar betast. Het meisje heeft uiteindelijk weg kunnen lopen. De man is met zijn hondje weggelopen over de Admiraalsweg de brug over in de richting van de Leidse wijk 'De Kooi'. Vanavond in de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze man met zijn hondje.