Winkeldiefstal Den Haag

Op maandag 1 augustus heeft er een winkeldiefstal plaats gevonden in een telefoonwinkel aan de Loosduinse Hoofdstraat in Den Haag

Een man is nadat hij interesse had voor een Samsung telefoon met telefoon plotseling de winkel uitgelopen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze telefoondief.

Vragen

Herkend u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.