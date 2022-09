Overval winkel Den Haag

Op maandag 13 juli rond 10.45 uur is een winkel aan de Goeveneurlaan in Den Haag overvallen.

Op maandag 13 juli rond 10.45 uur is een winkel aan de Gouveneurlaan in Den Haag overvallen. Een medewerkster wordt door een gemaskerde man met een mes bedreigd. De overvaller eist geld uit de kassa en moet het geld in de meegebrachte plastic tas stoppen. In de uitzending worden er camerabeelden van deze overvaller getoond.

Vragen

Herkent u deze verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 06- 57876279.