Zakkenrollerij Savornin Lohmanplein Den Haag

Omschrijving

Een 85- jarige mevrouw is hierbij het slachtoffer van geworden. Het slachtoffer wordt bij een kaartenstandaard bestolen door een onbekende vrouw en man. Het slachtoffer dacht dat ze geduwd werd maar heeft later door dat ze bestolen is. De 85-jarige mevrouw gaat achter de vrouw aan. De zakkenrolster verlaat het winkelcentrum via de Treublaan. In de uitzending worden camerabeelden getoond van deze twee zakkenrollers.