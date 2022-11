Poging inbraak Abcoude

Als de bewoners van een woning aan het Zuster Claassenhof in Abcoude op zaterdagmiddag 23 april niet thuis zijn, proberen drie mannen de schuifpui open te breken. Tevergeefs, maar ondertussen worden ze heel goed in beeld gebracht door de beveiligingscamera. Inmiddels is de identiteit van twee mannen bekend. Nu nog de derde.

Omschrijving

Rond 16.00 uur 's middags verschijnt de eerste verdachte in beeld. Hij trekt handschoenen aan om geen vingerafdrukken achter te laten en controleert of er niemand thuis is. Hij gaat weg en komt even later terug met twee andere mannen. Zij kijken vooral toe hoe de eerste verdachte probeert om met een breekvoorwerp de schuifpui open te krijgen. Het is allemaal goed te zien op bewakingsbeelden.