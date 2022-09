Getuigen gezocht schietincident Eindhoven

De politie zoekt getuigen van een poging tot beroving nabij de Le Sage ten Broeklaan in Eindhoven in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 september. Daarbij is met een vuurwapen geschoten.

Omschrijving

Rond middernacht kreeg de politie een melding binnen van een man die met een vuurwapen was bedreigd in het Stadswandelpark in Eindhoven, nabij de Le Sage ten Broeklaan. De man liep in de buurt van de vogelkooi in het park toen een andere man hem tegemoet kwam, een vuurwapen op hem richtte en geld eiste. Toen het slachtoffer aangaf dat hij geen geld bij zich had, schoot de man in de grond. Daarna vertrok hij. Het slachtoffer bleef ongedeerd, maar was uiteraard flink geschrokken.

Op de locatie troffen agenten niet veel later een huls aan, waarschijnlijk afkomstig uit een alarmpistool.

Signalement

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Man

30 tot 40 jaar oud

Blanke huidskleur

Kort blond haar

Circa 1.70 meter

Stevig, gedrongen postuur

De man sprak vloeiend Nederlands met een Brabants accent

Kleding: donkere sportjas tot op de heup met capuchon donkere broek donkere schoenen



Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek en zoekt nog getuigen. Heeft u informatie die de recherche kan helpen? Was u rond middernacht in de buurt van het Stadswandelpark in Eindhoven en heeft u iets verdachts gezien of gemerkt? Heeft u camerabeelden waarop mogelijk iets te zien is? Of heeft u recent een vergelijkbare situatie meegemaakt? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.