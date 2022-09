Wie is deze straatrover op sokken?

Op dinsdag 19 juli 2022 loopt het slachtoffer over de Oosterdokskade in Amsterdam, kruisend met de Simon Carmiggeltstraat. Op het pleintje voor het Hilton hotel wordt hij het slachtoffer van een brutale straatroof, waarbij een kostbaar horloge is buitgemaakt. Vrienden van het slachtoffer weten hierbij nog een rugtas en één van de schoenen van de verdachte af te rukken. De verdachte rent daarna, op één schoen, weg in de richting van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Wie is deze man op de beelden?

Omschrijving

Rond 18.20 uur, na een etentje met vrienden, loopt het slachtoffer aan het begin van de avond over de Oosterdokskade. Plots komt een onbekende man naar het slachtoffer toegerend en duwt hem op de grond. De vrienden van het slachtoffer hebben dit pas door als hij begint te schreeuwen. Terwijl de verdachte hard aan het horloge van het slachtoffer trekt, proberen de vrienden van het slachtoffer vast te houden. De verdachte weet desondanks toch het horloge van de pols van het slachtoffer te trekken, waarna hij, op één schoen, hard wegrent.

Signalement

Helaas hebben de achtergebleven spullen van de verdachte tot op heden niet geleid tot de identiteit van de verdachte, die als volgt kan worden beschreven:



- Man

- Licht getinte huidsleur

- Smal postuur met brede schouders

- Zwarte pet

- Zwarte polo met witte rand om kraag

- Lichtkleurige korte broek

- Witte sneakers met zwarte sokken

- Na de straatroof mist de verdachte aan zijn rechtervoet een witte schoen

Vragen

Het slachtoffer is enorm geschrokken van deze brutale straatroof. Ook had hij toen rode strepen op zijn pols, door het met zoveel kracht wegrukken van zijn horloge. Het gestolen horloge was erg kostbaar en duizenden euro’s waard. Wij willen dan ook graag weten wie deze man is. Herkent u deze verdachte op de beelden of heeft u andere informatie in de zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.