Woningoverval - Dokter Mees ten Oeverlaan - Wilnis

In de nacht van zondag 5 op maandag 6 maart 2023 werd een woning aan de Dokter Mees ten Oeverlaan overvallen. De recherche zoekt getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de recherche.

Omschrijving

Rond 03.30 uur, die nacht, kwam er een melding binnen bij de meldkamer van een woningoverval. Twee daders waren de woning binnengedrongen en bedreigden de bewoners. Een van de overvallers had iets bij zich wat op een vuurwapen leek. De twee gingen er met buit vandoor in onbekende richting. Er is informatie dat er mogelijk ook een derde persoon bij was betrokken. Hier hoort de recherche graag meer over.

Na de melding is de politie is meteen ter plaatse gegaan en heeft onder meer met de helikopter naar verdachten gezocht. Helaas is er nog niemand opgepakt. Het onderzoek gaat dus verder.

Meerdere incidenten tijdens de nacht van 5 op 6 maart

Uit het buurtonderzoek is naar voren gekomen dat er tijdens die nacht meerdere verdachte situaties zijn geweest in de omgeving. Zo zijn een aantal auto’s opengebroken en waren er meldingen gedaan van verdachte personen in de buurt. Heeft u iets opvallends gezien? Of bent u die nacht ook het slachtoffer geworden van bijvoorbeeld een auto-inbraak en heeft u dat nog niet gemeld bij de politie? Doe dit dan alsnog. Er wordt gekeken of deze incidenten verband hebben met de woningoverval.

Signalement

Van de daders van de woninginbraak is het volgende signalement bekend.

Persoon één

- man;

- ongeveer 20 jaar oud;

- tussen de 165 en 175 centimeter lang;

- tenger postuur;

- volledig in het zwart gekleed;

- de kleding van de persoon zat nauwsluitend om het lichaam;

- zwarte strakke handschoenen;

- zwarte gezichtsbedekking.