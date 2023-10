Inbraak – Kruittorenstraat – Bredevoort

In de Achterhoek (Winterswijk en Bredevoort) vonden in de nacht van zondag 11 december 2022 drie bedrijfsinbraken plaats. Weet jij wie deze twee mannen zijn? Laat het ons weten!

Omschrijving

Er vonden diefstallen plaats bij een brasserie in Bredevoort en bij een camping en restaurant in Winterswijk. We denken dat deze twee mannen op de beelden daarvoor verantwoordelijk zijn.

Brasserie in Bredevoort

In de nacht van 11 december rond 03.00 uur braken de mannen in bij een brasserie aan de Kruittorenstraat in Bredevoort. Ze stalen het geld uit de fooienpot. Op camerabeelden zijn twee personen te zien die achter de bar en in de brasserie lopen.

Camping in Winterswijk

Diezelfde nacht braken ze in bij een camping aan de Meenkmolenweg in Winterswijk. Ze forceerden een raam en wisten de kassalade en een kluis mee te nemen. Vervolgens namen de mannen ook een Landrover Defender mee. De autosleutels daarvan vonden ze op het kantoor.

Restaurant in Winterswijk

Nog geen drie kwartier later werd ingebroken bij een restaurant aan de Haartweg in Winterswijk. De mannen kwamen aanrijden in de gestolen Landrover. Ook hier braken ze in en namen ze een kluis mee.

Landrover en kluizen teruggevonden

Diezelfde dag is de Landrover Defender teruggevonden in Duitsland aan de Kollbeckersstegge in Bocholt. Naast de auto lagen ook de kluizen, die afkomstig waren van het restaurant in Winterswijk. De gestolen kluis die bij de camping werd gestolen, werd uiteindelijk op 22 december gevonden aan de Wissinkweg.